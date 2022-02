Een passagier heeft dinsdagochtend een vrouwelijke buschauffeur van de RET bespuugd. Dat gebeurde tijdens een ruzie. De politie heeft de man aangehouden.

Het incident gebeurde omstreeks 10.00 uur in buslijn 66 richting Zuidplein via Feijenoord. De buschauffeur en de passagier kregen ruzie, waarbij de man haar in het gezicht spuugde. Wat de aanleiding van de ruzie was, kon de woordvoerder van de RET niet zeggen. De man is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De vrouw is na het incident opgevangen door de RET. De bus is voor een grondige schoonmaakbeurt naar de garage gebracht. Daardoor reed buslijn 66 tijdelijk niet volgens de dienstregeling.

Onacceptabel en respectloos

Volgens de RET-woordvoerder heeft de vervoersdienst vaker te maken met dit soort incidenten. "We vinden het dieptriest, onacceptabel en respectloos'', zegt hij. "Deze coronatijd is zwaar voor iedereen, maar dat rechtvaardigt dit soort gedrag nooit. Onze collega's rijden al twee jaar in deze moeilijke tijd door. Daar verdienen ze juist respect voor.''

Ook in de tram is het bijna dagelijks raak. De VOR, de Vakbond Onafhankelijk RET-personeel, gaf eind vorige maand al aan dat ze zich zorgen maken. "Het werk is er de laatste tijd niet leuker op geworden'', vertelde RET'er en VOR-voorzitter Peter Lafeber toen. "Vooral spugen, dat hakt erin hoor, dat is het laagste wat er is.''