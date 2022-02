De politie heeft deze week twee personen aangehouden in het onderzoek naar rellen die ontstonden rondom de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht, in mei 2021. Tijdens deze rellen werden meerdere agenten van de Mobiele Eenheid (ME) en politiepaarden met stenen bekogeld.

Waar de twee aangehouden personen precies van verdacht worden, is niet bekendgemaakt. Rondom de wedstrijd vorig jaar werden ook al vier aanhoudingen verricht. Daarna is de politie verdergegaan met het onderzoek. De recherche zegt niet uit te sluiten dat er nog meer personen zullen worden aangehouden.