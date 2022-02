Weer is een stukje Binnenhof vandaag uit het zicht van Den Haag verdwenen. Er doorheen wandelen kan nog even, maar de fontein uit 1885 is weg. Naar de opslag, om daar pas over een paar jaar weer uit te komen.

De fontein staat er dinsdagochtend wat karig bij. Een aantal onderdelen is al gedemonteerd. Graaf Willem II, normaal in goud pontificaal op het hoogste punt, ligt al ergens in een kist. Deze ochtend wordt de stalen constructie van zijn sokkel gehesen. Vier man zijn nodig om de handgemaakte fontein veilig door de lucht te verplaatsen. Bij elkaar wegen de fontein en het natuurstenen bassin 14.000 kilo. Een hele klus om dat van zijn plek te krijgen. "Het is voor ons routinewerk, maar hier blijft het speciaal. Het is het Binnenhof, met al haar bezoekers en publiciteit. Het moet goed gebeuren", zegt Claus Schurg, toezichthouder namens Rijksvastgoedbedrijf. Ook het bassin en het mozaïekwerk worden volgende week weggehaald. Dat is nodig, want bij de renovatie van het Binnenhof wordt ook op deze plek aan de kabels en leidingen gewerkt. Het is de vraag waar de fontein na de renovatie komt te staan. Ooit stond hij midden op het plein, later is hij in het verlengde van de Ridderzaal neergezet. Welke plek het wordt, houdt het Rijksvastgoedbedrijf nog even geheim.