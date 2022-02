Een tachtigjarige vrouw is van haar fiets geduwd door een man in het Haagse Bos nadat zij iets had gezegd over zijn loslopende honden.

De vrouw fietste eind vorige maand rond 10.30 door het Haagse Bos. Ze sprak een man die met vier honden aan het wandelen was aan op de loslopende dieren.



De man was niet gediend van het commentaar op zijn geliefde viervoeters en duwde de vrouw van haar fiets.



De politie is nu op zoek naar de hondeneigenaar. "In verband met deze mishandeling op 29 januari zijn wij op zoek naar een Nederlands sprekende man, rond de 40 à 45 jaar oud. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 lang en heeft een mager en tenger postuur."