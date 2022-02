Protestgroep Nederland in Verzet demonstreert zondag in Den Haag. De gemeente bevestigt dat de demonstratie is aangemeld, met als motto 'wij zijn de leugens zat'.

De groep verzamelt zich komende zondag om 13.00 uur op het Malieveld. Daarna lopen ze een route langs het Haagse centrum om vervolgens weer op het Malieveld samen te komen. De actie duurt tot 16.00 uur.



Afgelopen zondag was er een vergelijkbaar protest in Rotterdam. Daar deden duizenden betogers aan mee.