Automobilisten in Den Haag staan voor hun gevoel vaker stil dan dat ze rijden. De stad staat dan ook voor het tweede jaar op rij bijna bovenaan het lijstje van drukste steden van Nederland.

TomTom Nederland deed onderzoek bij zeventien Nederlandse steden. Hierbij hebben ze gekeken naar wat de reistijd in een stad zou zijn in een lege straat, ten opzichte van de daadwerkelijke situatie. Ze hebben hiervoor gebruik gemaakt van de miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones. De onderzoekers keken daarbij niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de wegen in en rondom de steden.

Uit de cijfers blijkt dat je in Den Haag gemiddeld 26 procent extra reistijd nodig hebt. Dat betekent dat mensen voor een rit die normaal gesproken een uur zou duren, gemiddeld ruim een kwartier langer onderweg zijn. Daarmee staat de stad op de tweede plek op de niet zo eervolle lijst. Alleen in Haarlem zijn mensen nog langer onderweg. Daar is de gemiddelde extra reistijd zelfs 28 procent.

Pandemie

Den Haag staat van de Nederlandse steden qua reistijdverlies op de tweede plaats, gevolgd door Groningen en Leiden. Apeldoorn is gestegen naar de vijfde plaats.

Tomtom heeft overigens niet alleen onderzoek gedaan in Nederland. 240 Europese steden werden onder de loep genomen. Den Haag staat op de Europese lijst op nummer 75.

TomTom geeft wel aan dat het in 2021 over het algemeen rustiger is op de wegen vanwege de coronacrisis. 'Dat zal niet zo blijven', verwacht de navigatiemaker. 'Bovendien was het in 2021 iets drukker dan in 2020, het eerste jaar van de pandemie.'