De politie heeft een zeventienjarige verdachte van auto-inbraken aangehouden. Hij wordt verdacht van meerdere autokraken die vorige week in Leidsche Rijn plaatsvonden.

'Opnieuw succes in strijd tegen autokraak!', schrijft de politie Leidsche Rijn op Twitter. Het gaat om autokraken in een parkeergarage aan de Londenstraat vorige week.



Agenten doen een oproep aan bewoners van Leidsche Rijn Centrum, van wie een auto is opengebroken in de garage. 'We hebben een verdachte gearresteerd, maar er zijn meer opengebroken auto's dan aangiften.'