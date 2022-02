Op een pad in het bos in de buurt van de Burgemeester Honcooplaan in Hattem is woensdagochtend een overleden man aangetroffen naast zijn fiets. De schrik zit er goed in in.

De overleden man is gevonden in de berm van een zandpad, op het landgoed Flip Hul, een populair fiets- en wandelgebied in Hattem. Ter hoogte van de Veldweg werd de overledene aangetroffen naast zijn fiets. Over de doodsoorzaak kan nu nog niets gemeld worden. De overledene is een oudere man. Boswachter Albert van Raalten (83) was druk met het inladen van hout, toen hij rond half negen langs de plek van het lichaam kwam. "Toen lag die man daar. Er stond al een politieauto bij. Zo hoorde ik het.'' Hij woont al jaren op het landgoed Flip Hul, maar de schrik zit er goed in. "Het lijkt wel hoe ouder ik word, hoe minder ik er tegen kan.'' Ook de 81-jarige Ineke van Dijk reageert geschrokken. Ze maakt dagelijks een wandeling door het bos. "Wat afschuwelijk. Stel nou dat ik daar gelopen had en hem gevonden had. Ik moet er niet aan denken...'' Politiebusje op de oprit Een andere omwonende werd op de hoogte gebracht door buurman Van Raalten. "Ik zag alleen vanochtend een politiebusje keren op mijn oprit, maar ik wist niet wat er aan de hand was. Het voelt wel gek. Normaal laat ik daar de hond uit.'' Verder is hij er nuchter onder, al hangt dat af van de doodsoorzaak, zegt hij. "Een natuurlijke dood kan overal gebeuren. Als het geen natuurlijke dood is, dan wordt het wel anders.''