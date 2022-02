Diverse politieke partijen wil zo snel mogelijk actie tegen de drugsoverlast rondom het centraal station in Breda. Met name ondernemers in de Willemstraat klagen de laatste maanden over een toename van intimidatie en agressie.

Neemt de drugsoverlast in het Stationskwartier toe? Volgens de cijfers van het stadskantoor en de politie niet. Vreemd, vindt PvdA-raadslid Younes Nahnahi. Zijn partij krijgt wél regelmatig signalen binnen over intimidatie. "De wijkraad spreekt namens de bewoners en geeft ook aan zich gehoord noch serieus genomen te voelen door de gemeente." Wat Nahnahi nog meer verontrust is dat ondernemers zeggen zich machteloos te voelen en er aan denken zelf maatregelen te nemen om de veiligheidssituatie te verbeteren. Camera's Het raadslid wil van het stadsbestuur dan ook snel een concreet plan van aanpak. "Zou het college bereid zijn een aantal maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van camera's?" Ook het CDA en de VVD zijn ondertussen bezig met het onderwerp. Zo moet het Stationskwartier van CDA-raadslid Christine de Moor snel weer een zichtbare wijkagent krijgen. Ook is het plaatsen van beveiligingscamera's volgens haar gewoon mogelijk binnen de huidige privacywetgeving. "Voor een gebiedsbrede aanpak is het verder noodzakelijk dat de buurt hierin meegenomen wordt."