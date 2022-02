Twee verdachten van mensensmokkel via Zeeuws water mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank bepaald.

Het Openbaar Ministerie denkt dat J.P.B. (45) uit Dordrecht en R.C. (36) uit Rotterdam betrokken waren bij smokkel van negen Albanezen vanuit Nederland naar Engeland. Tijdens een uitreiscontrole bij Neeltje Jans bleek dat de groep illegaal in Nederland verbleef. B. zou de boot hebben gehuurd en C. werd op basis van camerabeelden en WhatsApp-berichten aan hetzelfde schip gelinkt.

Na hun aanhouding zaten de mannen maanden vast en in december vorig jaar verlengde de rechtbank het voorarrest met nog eens drie maanden. De advocaten vroegen tussendoor meerdere keren om schorsing van het voorarrest. Daarmee ging de rechtbank drie weken terug akkoord, mede omdat er nog geen uitzicht is op de inhoudelijke zitting. Naast B. en C. zijn nog twee personen verdacht. Zij waren al op vrije voeten.

In 2021 werd op meerdere momenten voor de Zeeuwse kust een plezierjacht met illegale Albanezen onderschept.