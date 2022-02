De zorgen om Martin den Uijl uit Amersfoort worden met de minuut groter. De man is sinds zondagochtend 5.00 uur vermist en nog altijd zoeken ruim 150 mensen naar de 46-jarige. De politie schaalt op en is dinsdagochtend gestart met een zoektocht in het bosrijke gebied naast het Bosbad.

De vermissingszaak kwam zondagochtend bij de politie binnen en vanaf de eerste seconde nam zij de melding uiterst serieus. Een burgernetmelding werd verstuurd en later die dag volgde ook een foto van de vermiste Martin den Uijl. Een grootschalige zoektocht van twee dagen in het bosgebied rondom ggz-instelling Zon en Schild leverde eerder niets op.