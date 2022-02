Na jaren van daling verwacht het openbaar basisonderwijs in de regio rond Amersfoort een lichte stijging van het aantal leerlingen. De dertien scholen hebben nu 1849 leerlingen en verwachten een groei naar 1972 in het jaar 2026.

De groei wordt deels op het conto geschreven van gemeenten die de komende jaren woningen bouwen. Met name De Egelantier in Soest en De Startbaan in Soesterberg verwachten een groei. De Egelantier profiteert van de sluiting van de naastgelegen Waterinkschool.

Van de 112 leerlingen nu groeit De Egelantier naar 160 leerlingen. De Startbaan in Soesterberg gaat van 119 naar 189 de komende vier jaar. De andere scholen in Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg verwachten een lichte groei of een lichte daling.

Opmerkelijk

De stijging is opmerkelijk omdat er recent twee openbare scholen zijn gesloten: De Lange Voren in Barneveld en de Prins Willem-Alexanderschool in Soest.

De Stichting Eemvallei Educatief, het schoolbestuur, schrijft een deel van de te verwachten groei toe aan de verbetering van het imago van het openbaar onderwijs. De stichting investeert in kwaliteitsverbetering met als doelstelling 'een brede ontwikkeling van onze leerling tot duurzame wereldburger'.