In de gemeente Nijkerk zijn in 2021 een flink aantal woningen bijgebouwd: 349 om precies te zijn. Daarmee zit de gemeente ruim boven haar eigen doelstelling van 250 woningen per jaar.

Het gemiddeld aantal woningen komt met de uitschieter in 2021 op 264 woningen per jaar in de afgelopen vier jaar. Wethouder Harke Dijksterhuis is dan ook tevreden met de woningbouw vorig jaar. "Tegelijkertijd realiseer ik me dat hiermee de nood op de woningmarkt niet is opgelost. We moeten dus volop doorgaan met het realiseren van onze plannen."

Schepje erbovenop

In de Woonvisie 2020+ heeft de gemeente haar beleid voor de woningbouw beschreven. Wethouder Dijksterhuis: "In de afgelopen periode is besloten het bouwtempo op te schroeven van 200 naar 250 woningen. Gezien de grote vraag naar diverse typen woningen is het gelukt om daar nog een schep bovenop te doen."

Van de 349 nieuwe woningen kwamen er 43 in Hoevelaken bij, 48 in Nijkerkerveen en 258 in Nijkerk zelf. Daarnaast zijn er eind vorig jaar 37 tijdelijke wooneenheden (zogenoemde opstapwoningen) geplaatst in het gebied Spoorkamp. Binnenkort komen er daarvan nog twaalf bij, waardoor de gemeente Nijkerk bijna tachtig opstapwoningen heeft.

Grote projecten

Het project Doornsteeg fase 2 in Nijkerk heeft met 178 nieuwe woningen een groot aandeel in het totale aantal nieuwe woningen. Verder doen ook het bouwproject in Nijkerkerveen met 23 nieuwe woningen en de bouw van Woonpark Hoevelaken met 41 nieuwe woningen in 2021 een aardige duit in het zakje.

De komende periode wordt de Woningbouwmonitor 2021 geschreven met een verdere analyse van de cijfers. Deze zal naar verwachting in juni van dit jaar klaar zijn.