Bij een vliegtuigongeluk in het zuiden van Peru zijn gisteren drie Nederlanders van 18, 19 en 30 jaar om het leven gekomen. De twee tieners, vrienden van elkaar, zijn afkomstig van de Veluwe en de man komt uit Utrecht.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de Peruaanse autoriteiten en bevestigt dat de drie Nederlanders zijn omgekomen bij het het ongeval.

Een vliegtuigje dat rondvluchten maakte voor toeristen stortte neer bij de wereldberoemde eeuwenoude Nazca-lijnen: dat zijn onder meer dierfiguren en geometrische figuren die op de grond zijn gemaakt, maar het best vanuit de lucht zijn te zien.



Alle inzittenden van het Cessna 207-vliegtuig kwamen om het leven: de vijf toeristen (drie Nederlanders en 2 Chilenen), de piloot en de copiloot. Het achttienjarige slachtoffer is Bram van 't Hul uit 't Harde op de Veluwe.

Hij was op een lange vakantie met Robbin van de Streek uit Nunspeet, het negentienjarige slachtoffer. De dertigjarige man is afkomstig uit Utrecht; hij is geen bekende van de twee tieners.

Het tragische nieuws is ingeslagen als een bom in de Veluwse dorpen. Zo ook bij bestuur en leden van de muziekvereniging Concordia Oldebroek, waar Bram bugel speelde.

"Bram was in Peru met een vriend voor een lange vakantie. Hij had zijn vwo-diploma gehaald en was bezig met een lange vakantie, en dan gebeurt dit'', zegt bestuurslid Arjan Dickhof. "Wij hoorden het nieuws in de vroege ochtend. Vreselijk. Bram was een fanatiek en getalenteerd speler. Echt een heel sociale jongen die met iedereen goed kon opschieten. Vanavond willen we met de leden van de vereniging samenkomen om erover te praten. Iedereen is er kapot van.''

Toeristische attractie

Het toestel kwam neer in de buurt van het Nazca-vliegveld in het zuiden van Peru. De Nazca-lijnen, sommige meer dan 2000 jaar oud, zijn werelderfgoed en een populaire toeristische attractie. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten kunnen nog niets zeggen over de oorzaak van het vliegtuigongeluk en stellen een onderzoek in, aldus de Peruaanse zender RPP.