Vanaf 25 februari maakt het Scapino Ballet Rotterdam de voorstelling Casablanca toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Met koptelefoons horen zij een blindentolk die de danstaal vertaalt.

Alle blinden krijgen een koptelefoon, die zitten gewoon in de zaal tussen ziende mensen. Een blindentolk beschrijft ter plekke wat er gebeurt op het toneel via audiodescriptie. Ze beschrijven geen plié of een arabesque want dat zegt je nog niks.

Ze vertellen de sfeer en beschrijven letterlijk wat er te zien is. Aan welke kant een danser op het toneel staat, hoe de beweging eruit ziet, en of ze er stoer of liefelijk bij staan. Zo kan iemand in zijn hoofd toch een beeld vormen.

De tolk geeft achtergrondinformatie over de voorstelling, zodat ze makkelijk herinneringen kunnen ophalen. Ze kunnen ook het decor op om te voelen hoe groot het toneel is. En ze kunnen voelen aan kostuums. Als je slechtziend bent is het natuurlijk handig om dat van dichtbij te zien.

Er zijn weinig mensen die nooit iets gezien hebben. De meeste mensen zijn niet blind geboren maar zijn op oudere leeftijd slechtziend geworden. Zij hebben dus ooit zicht gehad en hebben een herinnering aan dans.

Er zijn ook mensen die slechtziend zijn maar een kokervisie hebben, alsof ze door een rietje kijken. Dat rietje is zo smal dat ze moet zoeken naar actie op het toneel. Dan heb je het al gemist. De audiodescriptie helpt in dit geval. Tolken vertellen waar de actie is.

"We zijn blij als blinden en slechtzienden na afloop met de ziende mensen over dezelfde voorstelling kunnen praten, en dezelfde ervaring hebben gehad. Theater gaat om beleving." Aldus, Arlette Hanson van stichting Komt Het Zien!