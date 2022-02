Het is even wat anders dan ze gehoopt hadden, maar bij de schapenstal van de Rotterdamse stadsherder Martin Oosthoek is het zaterdag toch een drukte van jewelste. Lange rijen auto's vormen zich buiten de stal om te komen kijken naar de 600 jonge lammetjes.

"We waren de laatste tijd aan het nadenken over op welke manier we in deze tijd onze nieuwe stal en lammetjes veilig konden laten zien. Iedereen staat telkens stil bij wat er niet kan, maar wij besloten juist stil te staan bij wat er wél kan", zei Oosthoek eerder.

En dus kwamen ze met het idee om mensen in hun eigen auto en dus coronaproof naar de lammetjes te laten kijken. Volgens Oosthoek bevalt dat de bezoekers goed. De drive-through is zondag ook nog te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur aan de Schieveensedijk in Rotterdam. De toegang is gratis.