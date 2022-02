PSV voetbalt zaterdagavond voor het eerst sinds begin november weer voor publiek, maar twee belangrijke sfeergroepen passen vooralsnog. Leden van Lighttown Madness (LM) en Boys From The South (BFTS) gaan niet naar het Philips Stadion zolang daar tal van restricties gelden, zoals een stadion dat maar voor eenderde vol mag en veel andere regels.

In een gezamenlijke verklaring laten de grote supportersblokken weten het niet eens te zijn met de huidige situatie en dat zij door opgelegde beperkingen niet in staat zijn hun club in thuiswedstrijden nu optimaal te steunen. Zolang dit het geval is, gaan ze niet naar wedstrijden.

LM en BFTS verwijten de clubs niets en herkennen dat er een lobby is geweest om de stadions vol te krijgen. Dat is echter niet gelukt, waardoor het volgens hen 1 jaar en 11 maanden na de uitbraak van de coronapandemie nog steeds niet mogelijk is om op de oude manier betaald voetbal te beleven.