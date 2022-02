Er zijn drie klachten ingediend tegen de deelname van de nieuwe Amersfoortse partij Zwarte Piet is Zwart aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De bezwaarmakers vinden de partijnaam racistisch en in strijd met de openbare orde.

De bezwaarmakers hebben het Centraal Stembureau gevraagd om de registratie van de naam Zwarte Piet is Zwart te heroverwegen. Zij vinden het niet goed dat Amersfoorters met deze naam worden geconfronteerd. De bezwaren werden vrijdag ingebracht tijdens de zitting van het Centraal Stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen in Amersfoort. Nationalistisch Zwarte Piet is Zwart zal echter gewoon met haar eigen naam mogen meedoen aan de verkiezingen, want de bezwaren zijn ongegrond verklaard. De registratie van de naam van de partij had eerder aangevochten moeten worden en hebben bovendien niks te maken met de geldigheid van de kandidatenlijsten waar het tijdens de bijeenkomst vrijdag om draaide, zo oordeelde het Centraal Stembureau. De nieuwe Amersfoortse partij doet naar eigen zeggen mee aan de verkiezingen om een nationalistisch geluid te laten horen in de gemeenteraad. De partij wil zich met name inzetten voor het behouden van 'de Nederlandse tradities' en vindt de coronaregels veel te ver gaan.