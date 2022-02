Het is bij de bruggen in het Alphense centrum passen en meten. Aan beide kanten zijn maar een paar centimeters over als het megaschip Project 710 de Alphense brug passeert. Het schip is over de Oude Rijn onderweg van Rotterdam naar Aalsmeer, waar het jacht zal worden afgebouwd.

Het gevaarte is maar liefst 84 meter lang en 13 meter breed. Eerder kwam het al door Gouda en Waddinxveen. Nog deze middag zal het aankomen in Aalsmeer. Het kolossale schip wordt daar de komende anderhalf tot twee jaar afgebouwd tot super-de-luxe megajacht. Vrijdag is het schip vertrokken vanuit CSR Rotterdam, waar het ook gebouwd is. Na de transformatie zal het schip weer terug varen naar zee. Dat zal naar verwachting plaatsvinden in 2023.