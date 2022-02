De gemeente Rotterdam is bereid om 15 miljoen euro te investeren om tot een oplossing te komen in het slepende conflict op het Stadhuisplein.

De nieuwe studentenwoningen ondervinden hinder van de feesthoreca aan de overkant - die daar al sinds jaar en dag is gevestigd. Als gevolg van deze patstelling liggen verschillende woningbouwprojecten in de omgeving stil.

Het gaat hierbij om een combinatie tussen 'rust en reuring'. Volgens de Raad van State moet de gemeente zorgen voor overlastvrije studentenwoningen én een goed ondernemersklimaat voor de feesthoreca.

Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan zal de gemeente flink in de buidel tasten. Dat mag 15 miljoen euro kosten, vertelde wethouder Bas Kurvers (VVD) donderdag in de gemeenteraad. Anders worden schadeclaims verwacht.

"Dit is voor het totaalpakket aan maatregelen. Onder meer een geluidswerende gevel voor het studentencomplex en serres met binnensluizen voor de horecapanden."

Desondanks is er geen overeenstemming met de betrokken partijen. "We hebben lang genoeg gepraat. We willen nu voortgang maken."