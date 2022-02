De MediaMarkt in Den Haag gaat verhuizen. De elektronicawinkel blijft wel aan de Grote Marktstraat, maar verkast naar het voormalige pand van V&D en later Hudson's Bay. De Duitse retailer huurt daar een winkelruimte van ongeveer 3700 vierkante meter, verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping.

De locatie opent naar verwachting in mei 2022, meldt een woordvoerder van MediaMarkt. "We zijn heel enthousiast over dit pand. Het is een stuk centraler en het staat erg in het zicht", vertelt hij. "De winkel krijgt twee verdiepingen in plaats van drie, zoals in het huidige pand. Daardoor kunnen mensen ook gewoon eventjes door de winkel struinen om te kijken naar het assortiment. Dat kan daar makkelijker dan in de huidige winkel."

Het oude Hudson's Bay pand kwam leeg te staan nadat de Canadese warenhuisketen in 2019 uit Nederland vertrok. Eind vorig jaar liet de eigenaar al weten dat het pand wordt omgebouwd tot vier afzonderlijke winkelunits. Dat kon nadat duidelijk werd dat er in dat pand geen woningen zouden komen.

Door de verhuizing zal het huidige pand van de MediaMarkt aan de Grote Marktstraat binnenkort sluiten. De woordvoerder kon nog niet vertellen wanneer dit precies zal zijn. "Maar we zullen dit van tevoren aankondigen zodra het bekend is.''