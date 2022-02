Basisschool de Grote Beer in Moerwijk heeft vrijdag van wethouder Arjen Kapteijns (sociale zaken en werk) een leskist gekregen die het bespreken van armoede op een laagdrempelige manier mogelijk maakt. De kist hoort bij een project dat leerlingen laat ervaren hoe het is om in armoede te leven.

In de kist 'Kansrijk - doorbreek de cirkel van armoede' zitten verschillende boeken en opdrachten over kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. De leerlingen leven zich in in die personages en leren tijdens acht lessen over verschillende vormen van armoede. Daarnaast bezoeken ze de voedselbank of een tweedehands- of weggeefwinkel.

Wethouder Kapteijns vindt het belangrijk dat de kinderen op school kunnen praten over armoede. "Kinderen kunnen er niets aan doen dat ze in deze situatie zitten'', zegt hij. "Thuis of in de klas wordt vaak niet gesproken over armoede. Dat is helemaal niet zo gek, omdat het een ingewikkeld onderwerp is en veel mensen schamen zich als ze weinig te besteden hebben.''

In 2020 woonden bijna 20.000 Haagse kinderen in een gezin met een laag inkomen.