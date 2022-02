Het faillissement van Restaurant Vandaag op Breepark in Breda betekent baanverlies voor 20 man personeel. Dat laat curator Ernst Butterman van RST Advocaten weten over de onderneming die in 2018 openging op het evenemententerrrein.

Eigenaren Jim en Michelle Xu hebben de zaak definitief moeten sluiten nadat het faillissement deze week werd uitgesproken. Niet helemaal verrassend is de coronacrisis de reden voor het kopje onder gaan van het restaurant. "Lange tijd geen inkomsten, maar wel doorlopende kosten", zegt Butterman. "De bank heeft geconcludeerd dat dit niet meer gered kon worden."

Enorm veel zitplaatsen

Volgens de curator had het restaurant een huurachterstand van een half miljoen euro. En ook de Belastingdienst had nog geld tegoed. "Het restaurant is enorm en heeft wel 600 zitplaatsen."

Restaurant Vandaag begon met twee andere vestigingen in Nederland, in Amsterdam en Utrecht. Die laatste is al lange tijd geleden verkocht, voor de vestiging in Amsterdam is eveneens faillissement aangevraagd. "Dat zal komende week worden uitgesproken."