Vanaf de voorjaarsvakantie kun je in DierenPark Amersfoort alles leren over Nederlandse vogels. Met de opening van de 'Kwetterterp' breidt het dierenpark het gebied over natuur in Nederland uit.

De Kwetterterp is onderdeel van een themagebied dat volledige in het teken staat van Nederlandse natuur. Op de Kwetterterp draait het specifiek om vogels. Zo kun je hier alles leren over vogels die in Nederland leven. Ook is het mogelijk om uilenballen uit te pluizen. "Wij zetten ons in voor de fauna en flora ver weg, maar ook dicht bij huis", aldus DierenPark Amersfoort. De komende tijd wil het dierenpark zich nog meer bezig gaan houden met de Nederlandse natuur.