Alphen wil er voor de zomer uit zijn met de bedrijven Van der Waal en Van der Bijl over het uitplaatsen uit het Rijnhavengebied. Lukt dat, dan kunnen er in dat gebied honderden extra woningen worden gebouwd.

Alphen wil tweeduizend woningen bouwen in het gebied. Maar dan moeten eerst de twee bedrijven weg. Want door milieuregels kan in de directe omgeving geen woningbouw komen. Nieuwe bewoners zouden dan last krijgen van lawaai, stof en verkeer.

Krijgt Alphen die bedrijven niet weg, dan blijft het aantal huizen steken op 1120.

Maar zomaar wijken doen de twee niet. De gemeente voert al een tijd overleg met de bedrijven, die een schadevergoeding moeten krijgen. De bedrijven dreigen met rechtszaken.

Komen Alphen en de bedrijven er niet uit, dan kan de gemeente overgaan tot onteigening. Maar dat is écht een noodmiddel, benadrukken Van As en politieke partijen donderdagavond. Wel willen de partijen snel locaties zien waar de (watergebonden) bedrijven heen kunnen. "Er ligt in ieder geval voor Van der Bijl een duidelijke optie", zegt Van As.