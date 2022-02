In het Aarkanaal in Ter Aar is vanochtend een dode gevonden.

Het levenloze lichaam werd gevonden bij de Aardammerbrug, in het centrum van het dorp. Volgens omstanders is het lichaam door duikers van de brandweer uit het water gehaald.



Agenten hebben de Oostkanaalkade afgesloten en doen onderzoek. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf.