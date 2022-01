Een man is maandagmiddag in Eindhoven onderkoeld geraakt, omdat hij op de Kanaaldijk-Zuid in het kanaal terecht was gekomen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omstanders konden de man snel uit het water halen, nadat hij rond 16.45 uur in het kanaal terechtkwam. Ondanks de snelle redding kreeg de man het koud door het stormachtige weer, zegt een politiewoordvoerder. De politie kon niet zeggen of de harde wind iets met het incident te maken had.