Een auto staat in de sloot langs de A28, even voor Zwolle, bij knooppunt Hattemerbroek. Met de alarmlichten aan en de deuren op slot. De bestuurder in geen velden of wegen te bekennen.

Politie en brandweer werden vanochtend opgroepen vanwege een 'auto in de sloot'. Die bleek daar inderdaad te staan. In de richting van Zwolle, vanaf Wezep. De autodeuren waren op slot en de alarmlichten stonden aan. Verder was er geen bestuurder in de buurt van de auto. De automobilist 'passeerde' nog vóór het viaduct de vangrail aan de verkeerde kant van de weg. Een van de wielen lijkt de ijzeren rails nog net te hebben geraakt. Daarna gaan de sporen nog méters verder, onder viaduct Voskuilerdijk door. De rit eindigt aan de andere kant in de sloot. Rijkswaterstaat sloot vanochtend een rijbaan van de A28 af zodat bergingsbedrijf Stouwdam de auto uit de sloot kon takelen. Dat gebeurde met een kraan op de bergingswagen, die over de vangrail heen reikte.