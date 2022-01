Storm Corrie raast door Nederland en veroorzaakt behoorlijk wat stormschade. Zo ook in Bunschoten. Door de harde wind laten verschillende onderdelen van een dakkapel van een huis aan de Verdistraat los.

Enkele onderdelen van de dakkapel zijn al naar beneden gevallen en de brandweer moest ter plaatse komen om de rest van de loszittende delen te verwijderden.

En ook in Barneveld heeft storm Corrie schade aangericht. Op de Landweer is een grote boom omgewaaid. De boom kwam op een vrachtwagentrailer terecht en blokkeerde de weg. De brandweer is ingeschakeld om de boom in stukken te zagen en van de weg te halen.