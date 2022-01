Het is wee raak zondagmiddag bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in Zeist. Deze keer protesteerden stoepkrijtende kinderen en iedereen die zich daar niet te oud voor voelde, tegen de beleggingen die het fonds doet in fossiele brandstoffen.

De actie werd gehouden door een aantal buurtbewoners die voor hun pensioen bij PZFW zijn aangesloten, in samenwerking met Extinction Rebellion en Christian Climate Action. De laatste twee organisaties protesteerden de afgelopen maanden vaker bij het kantoor aan de Noordweg Noord.

Volgens de demonstranten belegt PFZW ongeveer vier miljard euro in 'foute' fondsen. De actievoerders willen dat het fonds het voorbeeld van pensioenfonds ABP volgt. Dat maakte eerder bekend te stoppen met alle beleggingen in fossiele brandstoffen.

Verkocht

Het pensioenfonds in Zeist meldde na een eerdere actie dat beleggingen in ondernemingen die oplossingen bieden voor het tegengaan van klimaatopwarming de afgelopen jaren sterk zijn opgevoerd. Deze maken nu 5,4 procent van de totale portefeuille uit. Belangen in veel olie- en gasbedrijven zouden zijn verkocht. "Met de ondernemingen waarin we nog zijn belegd, zijn we kritisch in gesprek over hun bijdrage aan de energietransitie", aldus het fonds.

PFZW stelde ook vast dat het veranderde beleid niet voor iedereen ver genoeg gaat. "Wij volgen echter een ander pad dan deze organisaties van ons vragen. We gaan niet mee in hun verzoek een onmiddellijke aankondiging te doen om op kortere termijn geheel uit fossiel te stappen."