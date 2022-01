Rijkswaterstaat sluit de Haringvlietsluizen en de GGD-testlocatie bij Rotterdam, The Hague Airport is maandag dicht.

Hoogwater

De kades op het Noordereiland, Bolwerk en de Plantagelaan zijn afgezet. De gemeente Rotterdam verwacht rond 15.00 uur hoogwater. Bewoners worden gewaarschuwd om hun auto's langs de kades weg te halen. Omdat het Noordereiland lager ligt dan de rest van Rotterdam zet de gemeente hier zandzakken op pallets neer bij de kadewegen. Dit is alleen voor eventuele noodaanvulling op de maatregelen die de bewoners zelf treffen.

Stormvloedkeringen

Om wateroverlast te voorkomen sluit Rijkswaterstaat vandaag om 8.00 uur de Hollandsche IJsselkering bij Capelle aan den IJssel. De kering blijft tot 22.00 uur gesloten. Ook de Haringvlietsluizen tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee gaan dicht. Waterbeheerders en veiligheidsregio's zijn gewaarschuwd door het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad.

Testlocatie

Uit voorzorg van de storm is de testlocatie bij Rotterdam The Hague Airport vandaag gesloten. Dat doet de GGD Rotterdam-Rijnmond voor de veiligheid van de bezoekers en het personeel. Mensen die vandaag een afspraak hebben staan worden gebeld om een nieuwe in te plannen.