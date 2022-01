Op de Arnhemseweg in Amersfoort is zondagavond een fietser ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. De betrokken automobilist is doorgereden.

Rond tien voor tien klapte de fietser door onbekende oorzaak op de auto. Waarom de bestuurder doorreed is vooralsnog niet duidelijk. De politie ging direct in de omgeving op zoek, maar heeft de automobilist nog niet kunnen traceren. De fietser raakte dusdanig ernstig gewond, dat er een ambulance aan te pas moest komen om het slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren. De politie heeft nader onderzoek ingesteld.