In Alphen is zondagavond een geparkeerde auto in brand gevlogen. De schade is groot.

De auto stond geparkeerd in de Louise de Colignystraat. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, liep het interieur van de auto flinke schade op. Volgens de brandweer zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Mogelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement.