GGD Hollands Midden stopt zondag 30 januari met prikken tegen corona in sporthal Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op deze vaccinatielocatie in de gemeente Zuidplas kon je afgelopen week nog boosterprikken zonder afspraak laten zetten.

Aan de sluiting is nauwelijks ruchtbaarheid gegeven. Voor boosterprikken moeten Zuidplassenaren voortaan naar Gouda. Nu de hal geen vaccinatielocatie meer is, kan binnenkort de hoofdgebruiker, korfbalclub CKV Nieuwerkerk, er weer terecht.