Drie oplichters uit Eindhoven (18, 20 en 21) hebben vrijdagavond geprobeerd een hoogbejaarde vrouw van 89 te beroven van haar pinpas in haar woning in Lunteren. Een van de drie mannen deed zich voor als 'bankmedewerker' en maakte de nietsvermoedende vrouw haar pincode afhandig. De drie mannen werden dezelfde avond aangehouden.

De oplichters maakten de 89-jarige vrouw wijs dat iemand haar zou willen beroven en dat 'de bank' daar een stokje voor kon steken. Het slachtoffer vertrouwde vervolgens haar pincode toe aan de oplichter en verwachtte dat 'de bankmedewerker' elk moment haar pinpas kwam ophalen.

Toen de oplichter in de woning van het slachtoffer aanwezig was, zag de kleinzoon van de bejaarde vrouw per toeval wat er gebeurde. De verdachte zette het vervolgens op een rennen en ontvluchtte de woning waarna hij in een gereedstaande auto stapte.

Aan de hand van het kenteken konden agenten de auto met de drie verdachten staande houden op de A50 ter hoogte van Wijchen. Ze zijn opgepakt op verdenking van oplichting.

Bankhelpdeskfraude

Bij oplichting rond bankhelpdeskfraude doet een verdachte zich voor als medewerker van een bank en vertelt het slachtoffer dat het geld gevaar loopt. Er kan gevraagd worden om een app te installeren zodat er vanaf afstand op de bankrekening meegekeken kan worden of bankpasjes worden thuis opgehaald.

De politie meldt dat de bank zelf de mogelijkheid heeft om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Ook zal de bank nooit vragen om een pincode.