Het beruchte obstakel aan de Escamplaan sloeg zaterdagmiddag weer toe toen er een nietsvermoedende automobilist overheen reed. Voor de tweede keer dit jaar. Daarmee komt de teller op 32.

De geschrokken automobilist is nagekeken door een medewerker van de ambulance, maar hoefde niet naar het nabijgelegen HagaZiekenhuis te worden gebracht. Zowel de auto als de poller is beschadigd.

Door de vele slachtoffers die de poller veroorzaakte is het paaltje beroemd en berucht in Den Haag en omstreken. Zo kreeg de poller al een eigen Twitter-account en is er een lied over geschreven.