Een fietser is vanmiddag in Ter Aar om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde aan de Oostkanaalweg rond 12.30 uur. De omgeving is op dit moment afgesloten.

Op de Pieter de Vogel-rotonde zijn fietser en vrachtwagen door onbekende oorzaak in botsing geraakt. Wegens het ernstig ongeval is de N460 tussen Alphen en ter Aar momenteel afgesloten. Ook de Oostkanaalweg tussen Alphen en Papenveer is gesloten. Hulpdiensten en de VOA (Verkeersongevallenanalyse) zijn ter plaatsen. De politie heeft een onderzoek gestart.