De 150 groene 'Go Sharing' scooters die sinds mei 2021 het straatbeeld van Zwolle bepalen, gaan verdwijnen, meldt deze gemeente. In plaats daarvan worden twee andere bedrijven naar voren geschoven die de komende twee jaar 300 scooters in Zwolle gaan plaatsen: 'Check' en 'Felyx'.

Go Sharing begon in mei 2021 met het aanbieden van 150 deelscooters die kriskras door Zwolle opdoken en voor flink wat overlast en irritatie zorgden. Het nieuws dat de groene scooters het Zwolse straatbeeld niet meer gaan bepalen, zou bij mensen die zich eraan ergeren, kunnen zorgen voor euforie. Zij juichen te vroeg, gezien het persbericht dat hun gemeente vandaag verspreidde. Daarin wordt gemeld dat het college van Zwolle vergunningen wil verstrekken aan twee andere bedrijven ('Check' en 'Felyx') die ieder 150 deelscooters mogen plaatsen, wat dus neerkomt op een verdubbeling van het huidige aantal deelscooters. 600 vervoersmiddelen 'Go Sharing' verdwijnt bovendien niet uit het Zwolse straatbeeld, het bedrijf krijgt (als het aan het college ligt) wel een vergunning om 150 deelfietsen te plaatsen, evenals het bedrijf 'Dott'. Zwolle heeft de komende twee jaar dus plek voor vier aanbieders waarmee het aantal deelvoertuigen in de hoofdstad van Overijssel op zeshonderd komt. 'Als de vergunningen definitief worden verstrekt, kunnen Zwollenaren dit voorjaar al gebruikmaken van het deelvervoer', schrijf de gemeente.