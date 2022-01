Weggebruikers uit Nieuwerkerk aan den IJssel en Nesselande kunnen in februari twee weekenden geen gebruikmaken van de N219 om naar de A12 of naar Waddinxveen te rijden. Een deel van de provinciale weg wordt afgesloten om nieuwe geluidsschermen te kunnen plaatsen.

Van 4 tot en met 7 februari en van 11 tot en met 14 februari plaatst Holland Scherm een nieuw geluidsscherm ter hoogte van de nieuwbouwwijk Koningskwartier in Zevenhuizen. De weg is die weekenden van vrijdag 21.00 tot maandag 5.00 uur dicht voor alle verkeer. De afsluiting geldt voor de rotonde ter hoogte van de Zuidplasweg tot aan de oprit naar de A12.

De N219 wordt veel gebruikt als aanrijroute naar de A12 richting Den Haag en Leiden.

Uitzondering

Tijdens de werkzaamheden gelden de A20, N457 en A12 als omleidingsroute. Dit wordt met borden aangegeven. Verkeer uit Nieuwerkerk/Nesselande kan via de N219 dus nog wel Zevenhuizen bereiken en vice versa.

Voor nood- en hulpdiensten is voor het afgesloten vak een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet om te rijden, maar worden door verkeersregelaars begeleid bij hun passage. Dat geldt ook voor de busdienst.

Vertraagd

De vervanging van de geluidsschermen gebeurt drie maanden later dan was voorzien. Dat komt door de wereldwijde leveringsproblemen van hout. Daardoor vallen de werkzaamheden nu tegelijk met de langdurige afsluiting van de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.

Maar uitstel van de plaatsing van de geluidsschermen was geen optie. ,,Het geluidsscherm moet namelijk wettelijk zijn geplaatst voor de eerste nabije woningen in Koningskwartier zijn opgeleverd. Dat is op 21 maart”, aldus wethouder Jan Willem Schuurman. ,,Overigens hebben wij als college nooit aangegeven dat bij afsluiting van de N219 de Noordelijke Dwarsweg zou kunnen fungeren als omleidingsroute.”