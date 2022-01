Hardloopwedstrijd De 20 van Alphen, gepland op zondag 13 maart, gaat niet door.

De onzekerheid over coronamaatregelen die komend voorjaar nog gelden heeft een grote rol gespeeld bij het besluit tot afgelasten, maakt voorzitter Ronald Verkade duidelijk op de website van De 20 van Alphen.

"Dit is een flinke domper en we vonden het een zware beslissing. Het had één groot feest moeten worden, maar zo'n grootschalig evenement moet je pas weer plaats laten vinden als het ook echt kan, zonder dat je concessies moet doen aan veiligheid, sfeer en het programma."

Vorig jaar zag de organisatie ook al geen andere optie dan de hardloopwedstrijd, waar zo'n 7000 lopers aan meedoen, af te gelasten. Het hoofdnummer is de 20 kilometer, maar er zijn ook kortere afstanden, tot de kidsrun aan toe. Ook zijn er teams van scholen, bedrijven en verenigingen die samen meedoen.

De organisatie heeft besloten het evenement niet uit te stellen naar later dit jaar, maar zich te richten op volgend jaar; dan zal de loop op 12 maart zijn.

Vorig jaar hielden nogal wat Alphenaren hun eigen '20'. Ze liepen zelf de wedstrijdroute of ander parcours, met startnummer op, en eindigden zoals gewoonlijk bij het stadhuis.