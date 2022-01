Een zestienjarige jongen die in Utrecht illegaal een gehuurde Porsche bestuurde, heeft tevergeefs geprobeerd de politie om de tuin te leiden.

De politie kreeg de roekeloze bestuurder op de Einsteindreef in de Utrechtse wijk Overvecht in het vizier. Hij reed er 92 kilometer meter per uur terwijl 50 is toegestaan. Aanvankelijk had hij geen boodschap aan het stopteken van de politie. Daarna stopte de jongen toch en ging hij snel op de achterbank zitten.

De politie deelde drie bekeuringen uit: voor het rijden zonder rijbewijs, de te hoge snelheid en het negeren van het stopteken.