Een automobilist is vanavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Zuiderbruggeweg in Sluis. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in België gebracht.

Nabij restaurant De Schaapskooi, vlakbij Aardenburg, belandde rond 19.30 uur een auto met Belgisch kenteken in een sloot. Omdat werd uitgegaan van een mogelijke beknelling, werd al snel ook de brandweer opgeroepen. Binnen enkele minuten was ook de Rotterdamse traumahelikopter onderweg. Het traumateam verleende assistentie aan de ambulancedienst en is met het slachtoffer meegereden naar het academische ziekenhuis in het Belgische Brugge, zo'n 25 kilometer verderop. Een politiewoordvoerster kon vanavond nog niet precies vertellen wat er was gebeurd. Naast het slachtoffer zat nog een persoon in de auto. Die raakte niet ernstig gewond. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het - voor zover bekend - eenzijdige ongeluk. De weg was enge tijd afgesloten.