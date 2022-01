Allard Helder vond onlangs tien gedumpte konijnen in het bos in Maarn. Met veel pijn en moeite heeft hij ze weten te vangen, maar hij vraagt zich wel af wie nu zoiets doet.

De konijntjes werden vorige week woensdag gezien door een collega van Allard de Klerk. Ze werken en wonen allebei op de biologische scharrel boerderij Proefland in Maarn. De collega belt met Allard met de mededeling dat ze 'een boel tamme konijnen zag rondlopen in het Maarnse bos'.

Allard en collega Geeke gaan er samen op uit om een kijkje te nemen. Ze slagen erin om tien beestjes te vangen en nemen ze mee naar de boerderij. Volgens Allard is het duidelijk dat de konijnen door iemand zijn achtergelaten: ze zaten namelijk op een kluitje aan de rand van het bos.

Winter

"Waarschijnlijk was je ze allemaal tegelijk aan het uitlaten in het bos, zijn ze uitgebroken en uit rebellie niet meer naar huis komen lopen", schrijft Allard de dag nadat hij de konijntjes heeft gevangen op Facebook. Hij begrijpt er niets van, waarom doet iemand zoiets? "Ik vind het heel erg raar. Die beesten overleven dat helemaal niet in de winter", aldus Allard.

Samen met Geeke heeft hij nog geprobeerd om de dader op te sporen. "Nadat we de konijnen hadden gevangen zijn we achter iemand aan gereden, omdat we het verdacht vonden dat hij naar ons zat te kijken terwijl wij aan het worstelen waren om bij het licht van zaklantaarns de konijntjes te vangen. Achteraf is dat natuurlijk gek."

De twee hebben uiteindelijk tien konijnen meegenomen naar de boerderij. Twee daarvan hebben intussen een nieuw huis gevonden en een ander paar houdt Allard zelf. "We zijn nog wel op zoek naar baasjes voor de zes resterende konijnen. We hopen dat we ze een plekje kunnen geven", zegt hij.