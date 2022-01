De politie heeft donderdagmiddag twee busjes met hetzelfde kenteken van de weg gehaald. Dat gebeurde tijdens politieacties in Eindhoven en Nistelrode. Twee bestuurders zijn aangehouden.

Het voertuig in Eindhoven werd rond 13.00 uur in beslag genomen, omdat beide wagens met hetzelfde kenteken rondreden. In Eindhoven werd daarvoor een grote politiemacht ingezet. De bus werd gevonden met een rondvliegende politiehelikopter.

Het busje in Nistelrode werd later getraceerd door de politie. De voertuigen in Eindhoven en Nistelrode zijn met hulp van de Landelijke Eenheid ingenomen.

Mogelijk gestolen

Beide auto's werden meegenomen omdat niet duidelijk werd welke van de twee busjes met valse platen reed. Ook werden de twee bestuurders van de voertuigen aangehouden. De politie onderzoekt of één van de voertuigen gestolen is en waarvoor deze bus gebruikt werd.

Het politieonderzoek loopt nog. Beide verdachten mogen zich later bij het Openbaar Ministerie melden voor kentekenfraude en mogelijk heling.