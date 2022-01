Een man die onlangs in Den Haag schoppende bewegingen maakte naar een politieauto werd gecontroleerd en had een gestolen fiets in zijn bezit. Hij is aangehouden. Saillant detail: op het politiebureau bleek dat er ook nog een gevangenisstraf van 12 dagen open stond.

Aangifte doen loont, zo stelt de politie, want dan is de kans het grootst dat in dit geval een fiets weer wordt teruggevonden. De tweewieler waarop de amokmaker reed bleek na een snelle controle van diefstal afkomstig. Er was aangifte gedaan in november 2021. Maandag mag de man zich verantwoorden bij de rechter en in de tussentijd blijft hij op het politiebureau slapen.