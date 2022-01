De Moerdijkbrug richting Breda was vrijdag aan het begin van de middag afgesloten voor verkeer. Het wegdek lag bezaaid met glas. Door het opruimen van het glas is de linkerrijstrook dicht.

Volgens Rijkswaterstaat is het glas van een voertuig gevallen, maar hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Door het glas op de weg ontstond er een file van ruim een uur. Auto's reden via de vluchtstrook over de Moerdijkbrug.

Het verkeer richting Breda werd vanaf knooppunt Ridderkerk-Noord omgeleid via de A15, A29, A59 en A17. Volgens Rijkswaterstaat zal de weg rond 15.00 uur weer vrij zijn.