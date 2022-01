Aan de J.G. Van der Stoopweg Koudekerk is zondagnacht een wilde achtervolging vanuit Alphen ten einde gekomen. Tijdens de achtervolging is een politie auto gecrasht. Een persoon is aangehouden, twee personen zijn op de vlucht.

Agenten wilde op de Elzenstraat in Alphen een auto controleren, die ging er snel vandoor. Politie heeft op dat moment een achtervolging ingezet. Tijdens de achtervolging reed de bestuurder in op de politie die vervolgens tegen een lantaarnpaal is gecrasht op de Leidse Schouw. Twee agenten zijn door ambulance onderzocht, maar niet gewond. De op de vlucht geslagen auto heeft zichzelf klem gereden op bedrijven terrein in Koudekerk nabij Spanbeton op de J.G. Van der Stoopweg. Hier is negentienjarige persoon aangehouden, twee personen zijn op dit moment op de vlucht. In het gebied heeft de politie uren gezocht naar andere voortvluchtigen, ook is een kantoorpand van spanbeton door politie met een speurhond doorzocht.