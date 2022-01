Een vijftienjarige jongen is vrijdagavond aangehouden als verdachte van een overval van supermarkt de Hoogvliet in winkelcentrum De Bogaard in Rijswijk.

De dader bedreigde een medewerker met een steekwapen en ging ervandoor met een buit naar het nabijgelegen Kruisvaarderspark. Kort na de overval hielden agenten de jongen uit Den Haag aan in datzelfde park. De verdachte zit momenteel nog steeds vast.