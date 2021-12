Max Verstappen heeft een 10 seconden tijdstraf gekregen na het incident met Lewis Hamilton in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. In hoeverre is deze straf terecht en waarom heeft Hamilton geen straf gekregen? In deze video hoor je NU.nl-verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt over de botsing tussen beide kemphanen.

