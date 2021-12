Max Verstappen was één ronde verwijderd van poleposition in Saoedi-Arabië, maar een crash gooide roet in het eten. Toch is het duidelijk dat de Red Bull over één rondje sneller is dan de Mercedes van Lewis Hamilton, zegt NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt in deze terugblik op de kwalificatie.

